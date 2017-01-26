Брянск, 26 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Задолженность ГУП «Брянсккоммунэнерго» за потребленный газ, по данным на 1 января 2017 года, составила 2,346 млрд рублей, сообщили 26 января ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». Компания вновь возглавила список крупнейших должников.

Hyser.com.ua Долг за газ

Долги других компаний на порядок меньше задолженности «Брянсккоммунэнерго». Кроме него в пятерке крупнейших должников АО «Брянские коммунальные системы» (264 млн рублей), АО «Мальцовский портландцемент» (150 млн), ОАО «Кварцит» (135 млн рублей) и АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» (90 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на сентябрь 2016 года, задолженность «Брянсккоммунэнерго» за газ составляла 2,1 млрд рублей. Всего теплоснабжающие организации были должны 2,4 млрд рублей. Уже в октябре газовщики заявили о том, компания срывает договоренности о погашении задолженности. Как сообщали тогда в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Брянск», «Брянсккоммунэнерго» должен по итогам 2016 года оплачивать газ в таком размере, чтобы не превысить уровень задолженности на начало 2016 года. Тогда долг составлял примерно 1,76 млрд рублей. Уже в сентябре компания недоплатила 150 млн рублей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз несколько раз заявлял о том, что часть вины есть также на управляющих компаниях, которые сами не платят государственному унитарному предприятию.