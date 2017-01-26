Москва, 26 января, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Две страны — Турция и Китай — начали активно подделывать и ввозить в Россию павловопосадские платки. Об этом заявил заместитель директора «Павловопосадской платочной мануфактуры» Вячеслав Долгов, передает «Радио 1».

Павлопосадская шаль

По его словам, платки, сделанные в Павловском Посаде, состоят из натуральных материалов — шерсти, шёлка и хлопка. Турки и китайцы заявляют, что состав платков — шерсть (80%) и вискоза (20%), на самом деле выясняется, что там полностью полиэстер. При этом они не утверждают, что платки изготовлены в Павловском Посаде, а ссылаются на платочную мануфактуру в Москве».

«Наличие подделок сбивает с толку покупателей. Подделки продаются по меньшей цене, нормальная шерсть не может так стоить. Например, метр на метр они могут продавать за 800 рублей. Это исключено, потому что здесь одно сырьё только стоит около 1000 рублей», — привел цифры Долгов.

«На данный момент у мануфактуры около 800 наименований платков. Весь ассортимент регулярно обновляется на 20—40%. Некоторые виды платков постоянно продаются уже более 100 лет», — отметил замдиректора мануфактуры.

Подделку от оригинала можно отличить по нескольким признакам: в одном из углов павловопосадского платка стоит эмблема — роза в ромбе; расстояние между нитями на бахроме одинаковое, потому что бахрома пришивается на специальной бахромной машине, а не вручную; размеры оригинальных платков чётко регламентированы: 89×89 см, 110×110 см, 125×125 см. Платков 100×100 см мануфактура не выпускает.