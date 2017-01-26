Тбилиси, 26 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит с традиционным ежегодным отчетом перед парламентом страны в марте. Как сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, соответствующее решение было принято в результате консультаций с парламентом.

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

«Исходя из того, что президент совсем недавно выступил с обращением к новоизбранному парламенту, и из повестки дня президента, мы провели консультации с парламентом Грузии и договорились, что лучше будет, если президент выступит с отчетом в парламенте позднее, весной, предположительно, в марте», — пояснила журналистам Анна Долидзе.

По ее информации, очередное выступление президента в законодательном органе коснется всех тех вопросов, которые важны для населения страны и на которые должен обратить парламент.

Ранее, согласно грузинскому законодательству, президент обычно выступал с отчетом в парламенте на первом заседании зимней сессии, в начале февраля. Эта традиция была нарушена уже в 2013 году, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», когда парламент несколько раз откладывал слушание отчета Михаила Саакашвили, и в конце-концов оно так и не состоялось. Эта же ситуация продолжилась после избрания президентом Георгия Маргвелашвили, который в 2015 году выступил перед парламентом лишь 31 марта. Но в прошлом году законодатели заслушали президента 3 февраля.