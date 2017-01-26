Астана, 26 января, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Казахстане продолжается дедолларизация. К концу 2016 года казахстанцы купили наличных долларов на 358 млн больше, чем продали — это в три раза меньше, чем в декабре 2015 года, сообщил сегодня, 26 января, Национальный банк Казахстана.

ИА REGNUM Доллар

«В декабре 2016 года объем нетто-покупки (покупка минус продажа — ИА REGNUM ) наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10% и составил 358,5 млн долларов США (порядка 21,8 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на указанный период — ИА REGNUM ). Данный показатель почти в три раза ниже уровня декабря 2015 года — 922,1 млн долларов США (около 64,1 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на указанный период)», — говорится в сообщении.

Регулятор сообщает, что при этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года — 340,01 и 333,29 тенге за доллар США (72,5 и 61,3 рубля) из расчета на конец каждого из периодов соответственно.

«За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд долларов США (около 82,8 млрд рублей), что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился», — отмечает Нацбанк.

По данным Нацбанка, такая же картина складывалась по другим популярным видам иностранных валют.

«Нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской. Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн евро (около 23,6 млрд рублей). Спрос на евро остается ограниченным», — сообщил регулятор.

Снижение спроса на доллары в Нацбанке отметили также в сентябре 2016 года, тогда регулятор трактовал этот факт как свидетельство роста доверия к национальной валюте Казахстана — тенге.

Напомним, в конце августа 2015 года тенге одномоментно подешевел к доллару на 35,5% — после того, как Нацбанк объявил о введении плавающего курса. Тогда доллар подорожал с 188,38 тенге (курс на 19 августа 2015 года) до 255,26 тенге (курс на 20 августа). К декабрю 2015 года — за неполных четыре месяца — казахстанская национальная валюта подешевела на 71,1%.

30 ноября 2016 года президент Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием к народу Казахстана, призвал поверить в тенге. «Нам всем надо поверить в национальную валюту — тенге. Вклады в тенге — сейчас это лучшее средство для хранения накоплений граждан», — сказал президент.

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