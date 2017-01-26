Барнаул, 26 января, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Небывалый снегопад с метелью, накрывший Алтай сегодняшней ночью, привел к многочисленным происшествиям на дорогах. Об одном из самых крупных — снежном заторе на трассе Поспелиха — Курья, где заложниками снежной стихии оказались пассажиры более 70 автомобилей (в том числе двух пассажирских автобусов), сообщает сегодня, 26 января, пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. По данным спасателей, общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Алтайские дороги замело снегом. Сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю оказывают помощь попавшим в снежный плен

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Снежный капкан на дороге спровоцировало мелкое ДТП, но в условиях метели и плохой видимости в автомобильной пробке застряли 74 единицы автотранспорта, среди которых оказалось два пассажирских автобуса.

Светлана Шаповалова Алтайские дороги замело снегом

«Прибывшие на место ДТП наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» немедленно запросили технику для устранения образовавшихся снежных заносов и обеспечили безопасность движения на участке. Чтобы не допустить ДТП, трасса была временно перекрыта», — поясняют полицейские.

После оповещения населения, автотранспортных предприятий, служб такси о необходимости воздерживаться от поездок на участке трассы Поспелиха — Курья тяжелая дорожная уборочная техника приступила к работе и расчищала дорогу всю ночь. Сегодня к часу дня транспортная колонна в сопровождении сотрудников ГИБДД смогла продвинуться в село Николаевка. Дело в том, что метель и порывы ветра не утихали и сегодня днем, поэтому было принято решение о временном размещении автомобилистов и пассажиров в местной школе.

«Здесь люди, попавшие в беду, смогли отдохнуть, для них было организовано горячее питание. Всего в пункте временного пребывания было размещено почти 90 человек. Одновременно еще 20 транспортных средств сотрудники ГИБДД сопроводили в Курьинский район», — отметили в ГУ МВД РФ.

В настоящее время снежные заторы ликвидированы.

«Сформирована колонна, она сопровождена сотрудниками ГИБДД в районный центр Поспелиха», — пояснил начальник штаба МО МВД России «Поспелихинский», майор внутренней службы Андрей Неласых. По его словам, весь личный состав МО МВД России «Поспелихинский», отдела полиции по Курьинскому району МВ МВД России «Краснощековский» и всех других районов края, где была объявлена чрезвычайная ситуация, сегодня поднят по тревоге и продолжает работу в усиленном режиме.

Светлана Шаповалова Алтайские дороги замело снегом

Аналогичная ситуация, но с меньшим количеством пострадавших от стихии, произошла накануне и на трассе Змеиногорск — Карасук в Михайловском районе. Около села Бастан в кювет съехала фура. Вслед за ДТП из-за метели образовался снежный затор и автомобильная пробка из 20 автомобилей.

«Вызволить из снежного плена тяжелую машину не удалось. Для того чтобы другие участники движения не допустили столкновения с занесенным снегом грузовиком, а также для организации дорожного движения в усилившуюся метель, инспектора ДПС пешком сопровождали каждый проезжающий автомобиль. Уже утром фуру удалось вызволить из снега, и водитель смог доехать до ближайшего населенного пункта», — поясняют полицейские.

Также они помогли семье с маленьким ребенком в Волчихинском районе. Произошло это в районе села Новокормиха: легковой автомобиль застрял в снегу на трассе, и полицейские при помощи спецтехники вызволили его из снежного капкана, оперативно отреагировав на телефонный звонок водителя.

В Тальменском районе у поворота на село Кашкарагаиха тоже находился занесенный снегом автомобиль. И полицейский патруль, получив сигнал по рации, помог уже замерзавшему мужчине.

«Сотрудники ДПС отогрели водителя в патрульном автомобиле, затем отбуксировали его автомобиль до ближайшего населенного пункта и пристроили человека на ночлег в один из домов», — отмечают в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

В Рубцовске, на федеральной трассе А-322, во время разгула стихии экипаж ДПС в районе поселка Зарница помог водителям четырех грузовиков, которые стояли со включенными аварийными сигналами. Выяснилось, что у одного из большегрузов в кювет съехал прицеп, и самостоятельно вытянуть его из снега водитель не может. Сотрудники ДПС обеспечили регулирование дорожного движения на данном участке, что позволило всем участникам, оказавшимся в затруднительном положении, продолжить движение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, напряженная обстановка с неблагоприятными погодными условиями наблюдается и сегодня, 26 января. По данным алтайских синоптиков, в регионе продолжились сильный снег и метели, а также образовалась гололедица и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра достигали до 23−28 м/с.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует на территории 28 районов края и двух городских округов — Алейска и Рубцовска. И хотя автовладельцам рекомендуют не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах, в оперативные службы МЧС России вновь поступили сообщения от граждан, что автомобилистам требуется помощь.

С 15:30 (11:30 МСК) ФКУ Упрдор «Алтай» проинформировал об открытии для движения всех видов транспорта федеральной автомобильной дороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Также в Управлении федеральных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства приняли решение открыть движение на участке федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска для всех видов транспорта с 13:50.

Движение по трассе А-322 открыто для всех транспортных средств в 15:30. Тем не менее обстановка остается неблагоприятной, и устранение последствий снегопадов продолжают в круглосуточном режиме.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организовано постоянное взаимодействие с ГУ МВД и МЧС России по Алтайскому краю.

Как сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, на помощь людям регионе мобилизованы 1 677 человек и 640 единиц техники: как дорожной (для расчистки и отсыпки автомагистралей), так и тяжёлой (для эвакуации застрявших авто).