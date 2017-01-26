Москва, 26 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 января, говорится в сообщении регулятора.

sm-ekb2005 Рубли

Доллар США вырос к рублю на 48,67 копейки — до 59,6356 рубля. Официальный курс евро прибавил 59,94 копейки и составляет 64,0248 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с предыдущим показателем на 53, 74 копейки — до 61,6107 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар впервые за неделю торгов превысил отметку 60 рублей и составил на максимуме 60,0825 рубля за единицу валюты. Евро достигал пика 64,41 рубля.