Севастополь, 26 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило 570 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по достижению 18-летнего возраста. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства Севастополя 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сумма выплат скорректирована с учетом инфляции и в текущем году составляет 7,6 тысячи рублей. В прошлом году она составляла 7,3 тыс. рублей. На сегодняшний день в городе проживает 75 ребят, попадающих в данную социальную категорию», — сказал директор департамента образования Михаил Родиков.

Он добавил, что мера социальной поддержки предоставлялась в Севастополе до 2014 года и является «сохраненной».

Также городское правительство утвердило распоряжение, позволяющее Севастополю принять участие в конкурсе на выделение федеральной субсидии в размере 12 млн рублей. Средства планируют направить на строительство спортивных объектов в двух школах.