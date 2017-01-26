Ярославль, 26 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Приговор уже бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, вынесенный в августе 2016 года Кировским районным судом Ярославля и оставленный без изменений Ярославским областным судом, вызвал неоднозначную реакцию в ярославской общественно-политической среде. Корреспондент ИА REGNUM узнал у ярославских политиков их реакцию на приговор градоначальнику.

Оглашение приговора Евгению Урлашову

Депутат Государственной думы России, избранный по федеральному списку «Единой России», Илья Осипов считает, что судьба Евгения Урлашова может стать примером для людей, приходящих во власть.

«Я искренне рад тому, что Дмитрий Донсков оправдан как человек, не причастный к преступлению. А Урлашов получил то, что получил, нарушать закон был его выбор, я не думаю, что он не осознавал ответственность, которая грозила ему за нарушение закона, и она последовала. Надеюсь, это будет пусть жестоким, но примером для многих людей, который поможет им осознать, что власть — это ответственность», — убежден Илья Осипов.

Лидер ярославского отделения КПРФ Александр Воробьев назвал судебный процесс над Евгением Урлашовым и его бывшим советником Алексеем Лопатиным политическим судилищем.

«Более трех лет продолжалось это политическое судилище. Система судила Урлашова за то, что он в рамках системы действовал по их экономическим правилам, но политически действовал против системы, поэтому он виновен. Но судили не только Урлашова и Лопатина, но и жителей города Ярославля, которые вопреки системе не хотели жить по их правилам. Я с таким не согласен. Еще до последнего заседания была надежда, что судьи услышат доводы защиты, но они не услышали, или не захотели, или им не дали услышать. Приговор очень свирепый. Впереди еще две инстанции у нас в России, но слабо верится, что они заходят работать не в рамках системы. Я к Европейскому суду по правам человека отношусь без симпатий, но именно туда сегодня загоняют защиту и осужденных», — уверен лидер Ярославского отделения КПРФ Александр Воробьев.

Председатель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин считает приговор политическим и жестоким, но выражает надежду, что после оглашения приговора в Ярославле закончится время безвластия.

«Приговор, если относиться к нему чисто как к приговору, неожиданно жестокий. У меня была надежда, что он будет смягчен, но в том, что Урлашов и Лопатин не будут оправданы, сомнений не было. Я всегда считал и говорил, что дело — заказное, политическое. В самом суде было сказано, что деньги собирались на партийные дела, на предвыборную кампанию «Гражданской Платформы». Понятно, что это не объяснение того, что эти деньги надо было брать. Очень жаль, но точка поставлена, и надо идти дальше. Сегодня необходимо, чтобы в городе после стольких лет безвластия пошли положительные подвижки», — считает председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Заместитель председателя Федерального политсовета ПАРНАСа, депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда решение суда объективным не считает.

«Приговор для меня не убедительный. Дело имело слишком большой политический резонанс. Если мы будем вспоминать госпожу Васильеву из «Оборонсервиса» и других фигурантов, которые за доказанные преступления получали мягкие приговоры, то приговор Урлашову выглядит очень жестким. Очень печально, что Евгений Урлашов, с такой поддержкой жителей города, будет сидеть в тюрьме. Плюсов это не дает ни Ярославской области, ни Российскому государству», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Василий Цепенда.

Координатор Ярославского отделения ЛДПР Андрей Потапов считает приговор не только справедливым, но и мягким.

«Считаю, что приговор суда справедливый. Если суд доказал, что мэр брал взятки, то предположу, что 12 лет — это еще мягкий приговор для такого чиновника, который, по сути разваливает своим действиями страну по кускам. Взяточник должен сидеть в тюрьме. У нас сейчас очень тяжелое экономическое положение, и каждая бюджетная копейка должна расходоваться законно. На детские сады денег не хватает, социальные обязательства трудно выполнять, а они взятки берут. Надеюсь, что это будет ему уроком, и он больше не будет так поступать», — уверен Андрей Потапов.

Отметим, что оценки приговора Урлашову со стороны ярославских политиков почти полностью совпадают с их отношением к самому Евгению Урлашову как на стадии избирательной кампании, так и в бытность его мэром. В целом такая позиция совпадает и с позицией многих простых ярославцев. В этом отношении приговор суда не изменил отношения к Урлашову ни его сторонников, ни его противников — все они остались при своем мнении о бывшем градоначальнике.