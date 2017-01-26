Москва, 26 января, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поддерживает законодательные инициативы, направленные на ограничение использования электронных курительных изделий и кальяна, сообщается на сайте Роспотребнадзор.

Pexels Электронная сигарета

«В настоящее время получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты). В связи с этим Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. При этом необходимо также предусмотреть в законопроекте распространение запретов и ограничений на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна», — говорится в официальном сообщении.

В связи с принятыми за последние годы мерами по снижению воздействия табака на человека его потребление среди взрослого населения Российской Федерации снизилось с 39% в 2009 году на 6% в 2016 году, отметили в Роспотребнадзоре.