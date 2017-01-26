Астана, 26 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Совет улемов вынес фетву касательно вопроса о суррогатном материнстве (улемы — законоведы, фетва — в шариате правовая позиция или решение по какому-либо общественно-политическому, правовому и другим вопросам — ИА REGNUM ), сообщает сегодня, 26 января, пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Unsplash Беременная девушка

Основанием для вынесения фетвы стали «многочисленные вопросы и предложения» от граждан, поясняет управление.

«На сегодняшний день вопрос суррогатного материнства является актуальным. По данному методу женская яйцеклетка оплодотворяется в специальных трубках наружно и пересаживается в матку суррогатной матери, или женщины, добровольно согласившейся выносить ребенка. По шариату иметь детей таким способом запрещено», — говорится в тексте фетвы (шариат — свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране — ИА REGNUM ).

ДУМК дает разъяснения, почему шариат запрещает суррогатное материнство (текст приводится с сохранением орфографии и пунктуации оригинала, с сокращениями):

«1) Между предполагаемым отцом и суррогатной матерью не был заключен никах (брачный договор, который заключается между мужчиной и женщиной по правилам шариата — ИА REGNUM ). Согласно шариату чтобы родился законный ребенок в браке необходимо чтобы его родители заключили никях с соблюдением всех шариатских требований и обязательств. (…) Женская утроба не подлежит к категории мубах, то есть не подлежит к продаже, замену. В шариате некоторые вещи, например, продукты питания, одежда, машины, книги относятся к вещам, которые можно продавать, менять или дарить. А некоторые вещи нельзя продавать, менять. К примеру, физиологические потребности женщины может удовлетворить только ее законный супруг. Мужчина свои супружеские обязательства не может возложить на другого мужчину. Также, женщина не имеет права продавать, дарить, менять то, что принадлежит только ее супругу. Тело женщины, в том числе женские органы являются для других мужчин кроме своего мужа харамом (харам в шариате — запретные действия — ИА REGNUM ), поэтому не разрешается продавать своим телом и органами. Если бы разрешалось женщине продавать или дарить на пользование свое тело или другие органы, то ребенок не будет знать своего рода, муж женщины также не сможет его назвать своим сыном. Такие действия, которые портят родословную ребенка запрещаются шариатом (…) Иметь детей — это общее благо супругов. Жена без разрешения мужа не имеет права говорить «не буду иметь детей». Потому что, супруг тоже вправе иметь детей. Только в случае, если здоровью женщины угрожает опасность ей разрешается не заводить детей».

Фетва завершается предписанием такого рода: «Запрещается пересадка искусственно оплодотворенной яйцеклетки в матку чужой женщины, добровольно согласившейся на вынашивание ребенка. Не разрешается продавать или дать на использование матку женщины чужим людям».

Напомним, в ноябре 2015 года Совет улемов вынес решение об искусственном оплодотворении. В заключении было сказано, что искусственное оплодотворение позволительно практиковать людям, состоящим в законном браке, в других случаях это является «прелюбодеянием», а значит, будет противоречить шариату.