Москва, 26 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Правительство РФ в 2017 году предусмотрело в бюджете 300 миллионов рублей на поддержку сельских клубов и 670 миллионов рублей на поддержку театров в небольших населенных пунктах. Об этом сегодня, 26 января, на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Адольф фон Менцель. Театр Жимназ

«В бюджете на 2017 год заложены средства, сегодня мы впервые распределяем деньги именно на развитие культурно-досуговой сети в сельской местности. В этом году их получат 19 регионов, на сельские клубы выделяется около 300 миллионов рублей», — сказал Медведев.

«Кроме того, дополнительно поддержим муниципальные театры, которые работают в малых городах, там, где количество проживающих менее 300 тысяч человек. Таких театров по нашей стране в небольших населенных пунктах насчитывается 158. На поддержку их творческой деятельности будет выделено 670 миллионов рублей. Эти средства получат театры из 56 регионов», — добавил премьер-министр.