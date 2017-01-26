Москва, 26 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) видят «неплохие» перспективы урегулирования ситуации в Сирии после переговоров, которые прошли с 23 по 24 января в Астане (Казахстан). Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Неплохие», — сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.

При этом Лавров добавил, что в дальнейшем для урегулирования конфликта в Сирии необходимо «работать, работать и ещё раз работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, Турция и Иран по итогам встречи в Астане договорились создать механизм контроля за режимом прекращения огня в Сирии. Также эти страны поддержали желание сирийской оппозиции участвовать в переговорах в Женеве.

Других заметных продвижений на пути сирийского урегулирования встреча в Астане не принесла.

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