Воронеж, 26 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. На полную мощность выведен энергоблок №6 Нововоронежской АЭС поколения «3+» 26 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

«На сегодняшний день закончены тепловые испытания турбогенератора и комплексное опробование блока «генератор — трансформатор» на различных уровнях мощности. Далее будут проведены 18 испытаний на уровне мощности 100%. Затем энергоблоку №6 предстоит комплексное опробование в течение 15 суток, после чего он будет сдан в промышленную эксплуатацию», — сообщил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Как подчеркнули на АЭС, все испытанияпроходят в штатном режиме, никаких отклонений в работе оборудования нет.

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Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Всего было возведено пять энергоблоков — первый был пущен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№4 и 5.

С 2007 года в Нововоронеже ведется строительство двух новых блоков — №№6 и 7. Специалисты называют инновационные энергоблоки поколения 3+ полностью соответствующими постфукусимским требованиям МАГАТЭ по безопасности. Блок №6 планируют сдать в этом году, завершение строительства блока №7 запланировано на 2018 год.