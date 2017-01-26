Магас, 26 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Ингушетия вступила в новый этап программы расселения аварийного жилья. На данном этапе новыми квартирами будут обеспечены 1100 жителей из 30 аварийных домов в шести муниципальных образованиях. Все жилье признано аварийным уже после 1 января 2012 года, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе главы региона.

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Новая программа переселения из аварийного жилищного фонда уже утверждена Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Общая сумма денежных средств, на которые ее будут выполнять, составит 302,4 млн рублей.

По словам министра строительства Мустафы Буружева, в настоящее время отведены земельные участки и начаты работы по строительству. Первый вице-премьер Муслим Дзейтов предупредил подрядчиков, что все 13 запланированных к строительству домов должны быть сданы в срок и с хорошим качеством.

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Ингушетии пообещали бонус за ликвидацию аварийного жилья

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия вошла в шестерку российских регионов, которые выполнили план по расселению жителей из аварийного фонда досрочно. В течение последних лет в регионе ликвидировано 38 аварийных многоквартирных домов. Их жильцы — 3222 человека — переселены в 683 новые квартиры в 19 домах.