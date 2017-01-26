Елена Мизулина официально исключена из «Справедливой России»
Омск, 26 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Омские эсеры удовлетворили заявление члена Совфеда Елены Мизулиной о выходе из «Справедливой России». Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 26 января, подтвердили в региональном отделении партии в Омской области.
Заседание совета регионального отделения «СР», на котором удовлетворили заявление сенатора, состоялось 24 января.
«Первым делом члены совета проголосовали за принятие новых членов партии. Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды «Справедливой России» в Омской области», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 января, на официальном сайте сенатора Елены Мизулиной появилось сообщение о том, что она выходит из «Справедливой России», где состояла с 2007 года.
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Для многих это заявление Мизулиной стало неожиданностью. В СМИ стали появляться предположения и догадки о причинах такого решения, а также о дальнейших планах Елены Мизулиной. Позже лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в выходе сенатора из партии нет никакой политической подоплеки.
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