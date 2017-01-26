Омск, 26 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Омские эсеры удовлетворили заявление члена Совфеда Елены Мизулиной о выходе из «Справедливой России». Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 26 января, подтвердили в региональном отделении партии в Омской области.

Council.gov.ru Елена Мизулина

Заседание совета регионального отделения «СР», на котором удовлетворили заявление сенатора, состоялось 24 января.

«Первым делом члены совета проголосовали за принятие новых членов партии. Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды «Справедливой России» в Омской области», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 января, на официальном сайте сенатора Елены Мизулиной появилось сообщение о том, что она выходит из «Справедливой России», где состояла с 2007 года.

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Для многих это заявление Мизулиной стало неожиданностью. В СМИ стали появляться предположения и догадки о причинах такого решения, а также о дальнейших планах Елены Мизулиной. Позже лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в выходе сенатора из партии нет никакой политической подоплеки.

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