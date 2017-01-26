Москва, 26 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Government.ru Вячеслав Володин

«Духовность и нравственность, традиционные семейные ценности, патриотизм — как национальная идея, являются фундаментальными основами нашего общества», — заявил Володин в ходе Рождественских парламентских встреч.

«Это то, что объединяет нашу многонациональную — еще раз обращаюсь к представителям наших традиционных конфессий — многоконфессиональную страну», — подчеркнул он.

Россия традиционно сложилась как сообщество, где в мире и согласии живут представители разных религий и национальностей, объединенные общей судьбой и общими планами на будущее, сказал парламентарий.

«Любой человек, живущий в России, конечно, помнит и чтит свою веру и свои национальные корни. Но все мы — граждане России. Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства. Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности», — заявил Володин.