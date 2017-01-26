Москва, 26 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал позитивно смотреть на Россию и ее историю, чтобы исключить появление заявлений о том, «как все плохо в этой Рашке», передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Maiakinfo Владимир Жириновский

«Меньше бы стонали. У нас хорошая экономика, у нас хорошая демократия, у нас хорошая история. Все в позитиве, чтобы не появлялись фразы «все плохо в этой Рашке», — сказал он.

«Поэтому нам много предстоит, мы добьемся успеха, но все зависит от наших людей. Давайте научимся выбирать правильную власть», — призвал Жириновский.