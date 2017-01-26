Екатеринбург, 26 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные нарисовали на льду городского пруда возле городской плотины 15-метровое изображение Краснознамённой группы. Инсталляция была приурочена к четвёртой годовщине сноса монумента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Краснознамёнка на городском пруду

По словам организаторов мероприятия, они, таким образом, хотят привлечь внимание общественности. А также напомнить городским и областным властям об их обещаниях. В частности в мэрии заявляли, что после сноса Краснознамённая группа будет реставрирована и восстановлена с учётом мнения горожан, а губернатор Свердловской области неоднократно заявлял о том, что монумент был восстановлен, и в прошлом году была создана рабочая группа. Но спустя четыре года ситуация так и не сдвинулась с места.

Напомним, монумент Краснознамённая группа и увеличенная копия ордена Ленина были установлен еще в 1974 году, в честь награждения города (тогда Свердловска) высшей государственной наградой за «вклад трудящихся города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков». В 2013 году в ночь с 25 на 26 января по распоряжению администрации Екатеринбурга монумент был снесён. Это вызвало большой общественный резонанс.

Горожан возмутило, что снос Краснознамённой группы осуществили без учёта мнения жителей Екатеринбурга и под покровом ночи. Активисты движения «Суть времени» провели весной 2013 года социологическое исследование, согласно которому 72% жителей города за возвращение памятника на Плотинку. Результаты опроса подтверждались на многочисленных голосованиях в интернете, СМИ и на городских форумах.

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В течение последних четырёх лет общественники провели десятки мероприятий для привлечения внимания властей к данной проблеме. В начале 2016 года областные власти поддержали идею восстановления монумента. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев провел рабочую встречу по вопросу восстановления Краснознаменной группы. Участие в обсуждении приняли автор проекта, архитектор и автор монумента Ролен Шеин, руководитель общественного движения «Суть времени» Артем Брусницын и представитель завода имени Калинина Владимир Гаганов.

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В свою очередь городские власти также пообещали вернуть монумент, но установив его в другом месте города. Мэрией был организован конкурс проектов, который постоянно откладывался и был проведён осенью прошлого года. Однако на само мероприятие никто из чиновников администрации Екатеринбурга так и не пришёл, а представленные конкурсные работы так и остались без оценки.

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Отметим, что сегодня активисты движения «Суть времени» намерены организовать пикет на Плотинке. Мероприятие начнётся в 18:00 (16:00 мск) и на нём будет представлена выставка на которой показана история Краснознамённой группы, а также история её сноса и борьбы за возвращение монумента на историческое место.