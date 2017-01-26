Ставрополь, 26 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум.



dimitrisvetsikas1969 Кипр. Пляж

В Краснодарском крае задержана заведующая вечерней школой Ставропольского края, подозреваемая в коррупции, которая скрывалась от правосудия за границей более 12 лет.

Бывшая заведующая Суворовским учебно-консультационным комбинатом «Вечерняя школа Предгорного района» была задержана в аэропорту Краснодара после возвращения с Кипра.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, женщина обвинена по пяти эпизодам получения взятки и пяти эпизодам служебного подлога.

По данным следствия, в 2004 году она неоднократно получала взятки деньгами и алкоголем за внесение в официальные документы, предоставляющие право на получение заграничного паспорта и шенгенской визы, ложных сведений об обучении взяткодателей в вечерней школе.

После возбуждения уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде, женщина сбежала и была объявлена в международный розыск. Все это время она находилась на территории Республики Кипр. После того как она вернулась, женщину задержали и посадили под арест.

Теперь в отношении нее ведется следствие.