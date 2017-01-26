Ставрополь, 26 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

В Ставропольском крае введены значительные штрафы за несоблюдение предписаний антитеррористических комиссий. Соответствующие изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» одобрены сразу в двух чтениях 26 января на заседании думы Ставрополья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил на заседании представитель губернатора Ставрополья в региональном парламенте Сергей Пустоселов, закон вводит административную ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии в виде административного штрафа.

Кроме того, закон наделяет правом составления протоколов о неисполнении таких решений заместителей председателя правительства края. Рассмотрение дел отнесено к подсудности мировых судей.

Глава комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь сообщил, что закон этот крайне актуален, поскольку направлен на повышение безопасности жителей и края в целом.

Его необходимость обусловлена важностью неукоснительного соблюдения решений антитеррористических комиссий. В крае имеют место факты имитации исполнения этих решений, особенно юридическими лицами. Вместе с тем основная масса решений касается именно их.

Теперь для них установлена новая норма ответственности в виде штрафов в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Ранее штрафы были мизерными, что давало им возможность не исполнять решения АТК.