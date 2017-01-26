Киев, 26 января, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Reuters заявила о необходимости участия Киева во всех переговорах России и США, если в них идет речь о ситуации на юго-востоке Украины.

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По ее словам, Киев не должен быть исключен из этих переговоров. «Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», — сказала Зеркаль.

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп ради сближения с Кремлем может исключить Киев из переговорного процесса по Донбассу, сказала дипломат.

Она также напомнила о санкциях как «единственном инструменте по сдерживанию Москвы от полномасштабной агрессии».

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что с приходом в Белый дом Трампа украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать.

«Надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом при реализации его заявленных подходов к внешней политике как к чему-то прагматичному, к тому, что не должно создавать для США лишних проблем, и к тому, что он не хочет вмешиваться в дела других государств, мы думаем, что украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать, а не полагаться на заокеанских своих хозяев, как это было при Бараке Обаме и Джозефе Байдене», — сказал он.