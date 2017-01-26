Москва, 26 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Организационными причинами возникновения аварии, по мнению Ростехнадзора, стали невыполнение в полном объеме работ по техническому обслуживанию лифта в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя, непроведение необходимых испытаний лифта при оценке соответствия в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования, а также привлечение к обслуживанию лифта персонала, не обладающего соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели.

(сс) kaisender Лифт

Подобное заключение Межрегионального технического управления Ростехнадзора подтвердило мнения специалистов лифтовой отрасли: ответственность за неудовлетворительное содержание лифтовых подъемников, которое привело к гибели жильца в жилом комплексе «Алые паруса», должна нести не только обслуживающая лифты организация, но и эксплуатирующая жилой комплекс управляющая компания «ДС Эксплуатация».

В частности, в Национальном лифтовом союзе считают, что уголовная ответственность за происшествие должна быть разделена между владельцем лифта, компанией «Донстрой╗, и руководством обслуживающей лифт организации «Лифтгарант».

В настоящий момент единственным задержанным по делу остается только электромеханик Алексей Белоусов, который последний осуществлял осмотр упавшего подъемника. Установлены ли конкретные лица из руководства «ДС Эксплуатация», ответственные за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, следствие не разглашает. При этом следственные действия по уголовному делу в отношении электромеханика Белоусова были завершены уже в конце прошлого года. Адвокаты и обвиняемый, находящийся в СИЗО уже год, знакомятся с материалами дела.

При этом и сам Белоусов, его родственники и адвокаты отвергают все обвинения. Они собирают доказательства того, что проблемы с лифтами в ЖК «Алые паруса» имели системный характер, на что никак не обращала внимания ни управляющая компания «ДС Эксплуатация», ни застройщик проекта «Донстройинвест».

Родственники Алексея Белоусова полагают, что на обычного электромеханика «хотят повесить системную аварию». Ведь следователей не заинтересовал ни один из руководителей строительного гиганта — ни генеральный директор «Донстройинвест» Алена Дерябина, ни генеральный директор «ДС Эксплуатация» Андрей Бойков. Белоусов и его адвокаты готовы писать запросы в Администрацию президента, вышестоящие правоохранительные органы, если у следователей СК так и не возникнет вопросов к застройщику и эксплуатирующей организации.

«Вина механика в том, что он согласился работать на нечистоплотную компанию, — заявил недавно «Комсомольской правде» вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. «В деле к сожалению, нашли крайнего. Фактически за все отвечать должен владелец лифта», — считает он.