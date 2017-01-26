Москва, 26 января, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Князь Владимир является общим национальным героем России и Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме.

Васнецов В.М. Крещение Святого князя Владимира. Фрагмент фрески

«Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое — равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене», — сказал патриарх во время выступления в Госдуме.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко заявил, что открытие памятника князю Владимиру в Москве является «попыткой присвоения истории».