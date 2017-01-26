Калуга, 26 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. 26-летний житель Москвы обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в крупном размере в Калуге, сообщил 26 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Егор Соколов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мошеннические деньги

По его словам, в ноябре 2013 года индивидуальный предприниматель из столицы обратился в коммерческий банк в Калуге с целью получения кредита в размере 4 млн рублей, предоставив ложные сведения, отраженные в товарных накладных на приобретение холодильных витрин и шкафов, а также указал недостоверные сведения о среднемесячной выручке за последние 12 месяцев, расходах и прибыли.

Московский предприниматель также заключил ложные договоры о залоге движимого имущества, указав в них выдуманные сведения о стоимости залогового имущества. Впрочем, сотрудники банка, не подозревая о том, что часть документов содержит ложные сведения, приняли решение о предоставлении кредита коммерсанту.

С целью сокрытия преступных действий злоумышленник некоторое время оплачивал платежи по кредиту, а затем прекратил выплаты, тем самым похитил денежные средства в размере 4 млн рублей, причинив материальный ущерб банку в крупном размере.

Данное уголовное дело направлено для рассмотрения в Калужский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России назначил своих уполномоченных представителей в кредитные учреждения. Уполномоченные назначены в 149 российских банков. По информации регулятора, введение уполномоченного служит предупреждающей мерой защиты предоставленных кредитов. В частности, в Калуге, уполномоченный Центробанка назначен в местный ОАО"Газэнергобанк».