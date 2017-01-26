Москва, 26 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы изучить возможность создания так называемых банков для бедных, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Патриарх рассказал парламентариям об индийском опыте поддержки малообеспеченных жителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Иногда человеку нужно 200 долларов, чтобы начать свое дело», — отметил патриарх Кирилл. В банке для бедных возможно взять кредит «без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей».

«Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с этим замечательным опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования», — сказал патриарх Кирилл.