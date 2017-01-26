Ярославль, 26 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославле создан сall-центр, который будет принимать вызовы по телефону 112. Центр проводит прием звонков в тестовом режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении МЧС России по Ярославской области.

76.mchs.gov.ru Сall-центр

Специалисты тестируют систему, вносят необходимые коррективы, чтобы с 1 июля 2017 года call-центр Ярославля начал работать в полном объеме. Принципиально изменится регламент работы. Теперь ответ на звонок будет быстрее, кроме того, звонящего не будут переадресовывать в другие экстренные службы: на звонок сразу ответит квалифицированный диспетчер, который будет принимать решения. Диспетчер сам направит на место происшествия все необходимые службы согласно инструкции.

Сотрудники сall-центра будут обладать информацией о том, где находится ближайшая пожарная часть, свободная патрульная машина или бригада скорой помощи. В региональном управлении МЧС полагают, что это позволит оказывать более квалифицированную помощь людям и значительно сократить количество человеческих жертв.