Чебоксары, 26 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Чебоксарах проводится проверка по факту аварии с участием общественного транспорта. В ДТП пострадал 55-летний водитель «Жигулей», врезавшийся в троллейбус, сообщили ИА REGNUM в ГИБДД Чувашии.

Gibdd.ru/r/21 Авария с участием троллейбуса в Чебоксарах

Авария произошло вечером 25 января на проспекте Ивана Яковлева. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-21 093 двигался со стороны Кукшумской в направлении проспекта 9-й Пятилетки. С его слов, из-за скользкой дороги и колеи, автомобиль выкинуло на встречку, где он столкнулся с троллейбусом. «На месте аварии сотрудники ГИБДД выявили дефекты покрытия проезжей части в виде колейности», — говорят в Госавтоинспекции Чувашии.

В результате аварии водитель отечественной машины был доставлен в больницу с травмой головы и переломом ребер. Кроме того, врачи обнаружили в крови чебоксарца наличие алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, с начала года на дорогах Чувашии задержано 125 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 27 января в республике начинается трехдневный рейд «Нетрезвый водитель».