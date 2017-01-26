Улан-Удэ, 26 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Бурятии несколько так называемых вип-пенсионеров — бывших депутатов Народного хурала — требуют признать осеннее сокращение надбавок к пенсиям недействительным. Соответствующее заявление они подали в Верховный суд республики.

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В 2016 году парламентарии большинством голосов решили временно сократить доплаты бывшим депутатам на 40%. Однако временное ограничение утратило силу. И с 1 января 2017 года экс-чиновники вновь получают доплаты в полном размере. Несмотря на это, часть вип-пенсионеров решила вернуть «недополученные деньги» и обратилась в суд.

Как сообщает газета «Номер один», речь идет об экс-депутатах Хурала Анатолии Кореневе, Иване Суетине и Льве Раднаеве.

Доплаты заслуживают не все

«Я не против доплат к пенсиям, но не всем, а только тем пенсионерам, которые реально чего-то достигли. Это должны быть выдающиеся люди — изобретатели, ученые, космонавты, исследователи Северного полюса, шахтеры и так далее», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Будуев, комментируя эту ситуацию.

«Например, мой коллега по Думе — депутат Владимир Мельник. Он герой труда Кузбасса, герой труда России. Доплата за героя труда Кузбасса — 30 тысяч рублей в месяц, за героя труда России — около 40 тысяч рублей. Он отработал шахтером в забое 30 лет. Это тяжелейший труд. Однако сейчас происходит вот что: в массовом порядке в вип-пенсионеры попадают обычные чиновники. В частности, депутат Народного хурала, который какое-то время работал заместителем председателя одного из комитетов, получает доплату к пенсии в размере 80 тысяч рублей», — отметил Будуев.

«Повторюсь, я не против доплат, но они должны быть справедливыми. В Бурятии пенсии у многих рядовых пенсионеров — около 8 тысяч рублей. А наши чиновники, которые ничего выдающегося не совершили, а лишь сидели в теплых кабинетах, получают такие суммы — по 70−100 тысяч рублей, — рассуждает депутат Госдумы. — При этом Бурятия в кризисе, бюджет глубоко дотационный. Где справедливость? Депутаты, которые сейчас хотят сражаться в суде за свои сверхдоплаты, просто не имеют на это морального права».

«Приведу еще один примет. В Бурятии живет девушка, которая больна раком. Ей всего 20 лет, а она борется за жизнь. Ей пробили направление на лечение в Санкт-Петербург, но при этом денег на дорогу для нее и для ее матери, как сопровождающей, не было. В итоге они все-таки полетели, но эта ситуация заставила меня глубоко задуматься. Я выяснил, что в год у нас в Бурятии порядка 300 человек нуждаются в том, чтобы полететь в другие регионы на операции. Добраться до места они могут на поезде, что гарантировано государством. Но там такие диагнозы, что каждая минут на счету, и несколько дней в поезде они просто могут не выдержать. Так вот, для того, чтобы оплатить перелеты, Бурятия могла бы выделить из бюджета всего 7 миллионов рублей. И эти деньги они найти не могут на 300 человек, нуждающихся в операциях, причем треть из них — дети. А вот на вип-пенсионеров они деньги находят, речь идет о сумме порядка 300 миллионов рублей в год», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

«Наши вип-пенсионеры получают повышенные пенсии с 2008 года. Представляете, какая сумма там накопилась за это время? Миллиарда полтора рублей как минимум. На эти деньги мы могли бы построить детские сады, школы, мосты. Эти деньги можно было бы потратить на выплаты нуждающимся, на создание новых рабочих мест. Но нет, они тратятся на вип-пенсионеров, часть из которых, между прочим, уже покинула пределы Бурятии. Я против того, чтобы они получали такие гигантские пенсии, и возмущен решением этой инициативной группы пойти в суд», — подытожил Николай Будуев.

Между тем

Газета «Номер один» пишет, что на парламентских слушаниях во время оживленных споров о сокращении VIP-доплат одним из ярых противников этого выступил Александр Коренев — брат Анатолия Коренева. Не менее эмоционально выступил и представитель от группы ветеранов — бывший депутат Верховного совета Бурятии и России Владимир Иванов. «Для того чтобы стать VIP, надо иметь мозги. Нас корить этим тоже нельзя. И вообще это не в бурятских традициях — на стариках выезжать», — сказал он.

Из 926 примерно 750 человек получают доплаты в пределах 6−8 тысяч, напомнил Владимир Иванов. Также он рассказал, что в Госдуме рассматривается аналогичный законопроект, и посоветовал депутатам дождаться решения федерального парламента.

Местные журналисты считают, что, сражаясь за доплаты к пенсиям в суде, «элитные» пенсионеры решили создать для себя «подушку безопасности». Ведь если суд подтвердит справедливость требований экс-чиновников, в дальнейшем у Народного хурала могут возникнуть сложности с внесением аналогичных поправок.

Добавим, общая сумма доплат для бывших госслужащих в изначальном проекте бюджета на 2016 год составляла порядка 270 миллионов рублей. Известно, что только один Леонид Потапов (первый президент Республики Бурятия — прим. ИА REGNUM ) получает более 250 тыс. рублей в месяц. Доплаты полагаются примерно одной тысяче пенсионеров, среди которых бывшие чиновники правительства, депутаты республиканского уровня и так далее. В среднем на руки каждому выходит около 80 тысяч рублей.

Тема доплат к пенсиям бывших высокопоставленных чиновников не оставила равнодушными жителей республики, которым прекрасно известно, что средняя пенсия по старости в регионе составляет не более 13 тысяч рублей. Один из жителей Бурятии, комментируя материал в местной газете, отметил, что хорошо бы экс-депутатам «совесть иметь», а не только мозги.

Напомним, первое заседание рабочей группы по доработке закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» в Народном хурале состоялось в марте 2016 года. Как сообщили тогда ИА REGNUM в республиканском парламенте, инициаторы законопроекта — депутаты Михаил Гергенов и Федор Бураев. Они предлагали вдвое снизить ежемесячную доплату к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в государственных органах республики, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы. Гергенов заявил, что сумма доплат очень большая, и ее сокращение позволит сэкономить в республиканском бюджете порядка 130 миллионов рублей.

Зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Дроздов тогда выразил мнение, что изменения в республиканский закон должны распространяться на будущих пенсионеров, а снижать доплаты сегодняшним пенсионерам, «большинство которых старше 80 лет, — неэтично».

Председатель комитета по социальной политике Александр Стопичев предложил сократить доплаты на 40%. По его словам, это коснется только тех, кто работал на госдолжностях и получает большие доплаты. По итогам голосования позиция председателя профильного комитета была одобрена большинством членов рабочей группы.

Как сообщили ИА REGNUM в отделении ПФР по Бурятии, в регионе пенсию по старости на сегодняшний день получают 202 139 человек. Средний размер пенсии по старости в Бурятии — 12 576 рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года парламентарии Бурятии утвердили следующие параметры республиканского бюджета: общий объем доходов — 43,1 млрд рублей; общий объем расходов — 45,2 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета — 2,1 млрд.