Москва, 27 января, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, Госдума обсудит пакет законопроектов, направленных на продление срока бесплатной приватизации жилья, сообщает ИА REGNUM.

Комната

Накануне профильный комитет по жилищной политике рекомендовал Госдуме принять законопроект, которым до 1 января 2020 года продлевается срок бесплатной приватизации квартир для отдельных категорий граждан.

Речь идет о проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, также изменения коснутся граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Норма распространится и на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения.

Кроме того, депутаты комитета считают, что в этот же список необходимо включить и так называемых «старых очередников», принятых на учет до 1 марта 2005 года, которые из-за длительного периода ожидания получения жилого помещения могут лишиться права на его оформление в собственность.

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Ко второму чтению инициатива будет доработана. В частности, парламентарии предложили «исключить временное ограничение, установленное в законопроекте для многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года».

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Срок бесплатной приватизации жилья истекает 1 марта 2017 года.