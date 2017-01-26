Якутск, 26 января, 2017, 11:18 — ИА Регнум.



Суд

В Пресненском районном суде Москвы 25 января состоялось первое слушание по иску супруги мэра Якутска Людмилы Николаевой к ИА REGNUM. Повод для обращения в суд Николаева нашла в том, что агентство сообщило об обращении граждан Якутска в правоохранительные и государственные органы посредством петиции о принятии мер к мэру и его супруге в связи с незаконным сносом дома 27 по проспекту Ленина г. Якутска. В тексте петиции Николаева усмотрела не соответствующие действительности сведения о себе и своем супруге — мэре Якутска Айсене Николаеве, которые она решила опровергнуть через суд. При этом, по заявлению Николаевой, эти сведения порочат только ее честь, достоинство и деловую репутацию, однако она требовала опровержения сведений как о себе, так и о своем муже.

Суд не согласился с таким подходом истицы, поскольку разрешать вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле суд не может, согласно действующему законодательству. Не смотря на бурные возражения представителя Николаевой и ее ссылки на иные, ранее принятые Якутским городским судом решения, суд привлек мэра Якутска Айсена Николаева к участию в деле в качестве третьего лица и слушание дела отложил до 22 февраля.

Есть все основания полагать, что это судебное разбирательство станет не последним, к которому будет привлекаться мэр Якутстка. Как стало известно ИА REGNUM, Комитет по борьбе с коррупцией ОРО Республики Саха (Якутия) подал в Следственный комитет заявление (есть в распоряжении редакции) о возбуждении уголовного дела в отношении супругов Николаевых и других должностных лиц по новым обстоятельствам, по признакам преступлений, предусмотренных целым рядом статей УК РФ, включая ст. 210 УК РФ — Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Как сообщало ИА REGNUM, жители снесённого дома по улице Ленина, 27 в Якутске полагают, что здание было намеренно доведено до аварийного состояния. По мнению председателя ТСЖ многоэтажки Элеоноры Новгородовой, таким способом мэрия пытается прибрать к рукам земельные участки в центре города. Варианты расселения, предложенные им, жители снесённого здания сочли неравноценными, и теперь начинают самостоятельно строить дом на земельном участке, где стояла многоэтажка.

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