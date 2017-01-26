Ярославль, 26 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Молодые семьи в Ярославской области получат около 199 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Дом

В 2017 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в регионе планируется привлечь более 142 млн рублей из областного и муниципальных бюджетов, а также около 57 млн рублей на софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Примерно такую же сумму получили молодые семьи области от бюджетов всех уровней в прошлом году. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат около 270 молодых семей Ярославской области, что сопоставимо с прошлогодними новоселами.

«Сейчас мы формируем списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, затем заключим договор с Минстроем. И в апреле начнем выдавать сертификаты на получении жилищной субсидии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по физической культуре, спорта и молодежной политике Правительства области.