Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге не пропускал автомобиль скорой помощи, в котором находилась пожилая женщина, нуждающаяся в срочной госпитализации. Водитель медицинского автотранспорта и его коллега призывали автовладельца разъехаться, но не нашли понимания. Видеозапись инцидента опубликована в YouTube.

Youtube.com Инцидент со скорой помощью в Петербурге. Кадр ролика на YouTube

Как сообщается, инцидент произошел во дворе дома по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга. Автором съемки является один из медиков, находившихся в машине скорой помощи.

«Очередной ХАМ в Санкт-Петербурге, перекрыл дорогу машине скорой помощи на Новочеркаском пр. 56 к. 2. В карете была пожилая женщина, которая нуждалась в экстренной госпитализации», — сообщил автор ролика.

Своё нежелание уступить дорогу водитель внедорожника премиум-класса объяснял тем, что он «живёт здесь». Увидев видеосъемку, он также снял врачей «скорой» на свой телефон, затем вышел из машины и попытался остановить запись. «Я тебя найду», — пообещал водитель Porsche медику и показал неприличный жест.

К счастью, до более серьезных последствий не дошло: после того как медики сообщили, что намерены вызвать полицию, их оппонент вернулся в свой автомобиль, предварительно плюнув в машину скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля Mercedes, который с ножом в руке угрожал водителю скорой помощи в ходе дорожного конфликта в центре Петербурга. Агрессивного мужчину скрутили сами медики, после чего он был задержан полицейскими. Мужчина арестован судом, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством.

Напомним, большой общественный резонанс получила смерть молодого человека в Петропавловске-Камчатском, который не дождался скорой помощи из-за водителя иномарки, перегородившей дорогу скорой помощи.

Инцидент произошел 10 января. Когда скорая въехала во двор, намереваясь добраться до нужного подъезда, на пути оказался автомобиль, который невозможно было объехать. Водитель и пассажир иномарки отказались уступить дорогу. Начались пререкания, затянувшие прибытие врачей на десять минут. Когда бригада зашла в квартиру, больной уже скончался.

После этого случая стало известно, что в Минздраве РФ прорабатывается вопрос о законодательном разрешении водителям машин скорой помощи таранить автомобили, которые их не пропускают.