Орск, Оренбургская область, 26 января, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 26 января во всех школах введен карантин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, учебный процесс в образовательных организациях приостановлен не менее чем на семь календарных дней. Также приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования, за исключением спортивных школ города.

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Данные меры будут действовать до стабилизации уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Орске. Родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми дошкольных учреждений города.

Добавим, по оперативной информации, в Орске наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ с 0,95 до 7% — в школах и с 3 до 6% — в детских садах города.

Стоит отметить, что ранее (с 24 января) из-за эпидемии гриппа и ОРВИ карантин введен во всех школах города Новотроицка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации, решение о продлении карантина или возобновлении учебного процесса в школах будет принято 30 января.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, за период с 16 по 22 января 2017 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Превышение недельных пороговых значений зарегистрировано во всех возрастных группах. В том числе по совокупному населению — на 43,6%. По результатам лабораторного мониторинга доля вирусов гриппа А (H3N2) и В в структуре положительных находок составила 82%.

Напомним, что в связи со сложной эпидситуацией в Оренбургской области новогодние каникулы были вынуждены продлить для школьников Оренбурга. Из-за высокого уровня заболеваемости дети не посещали образовательные учреждения до 23 января.