Ярославль, 26 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославской области за 10 дней января браконьеры незаконно убили 10 лосей, общий ущерб составил 1 млн 640 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

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Период охоты на лося на территории России был закрыт 15 января, и до сентября животные находятся под защитой государства. Но уже после этой даты во время совместного ночного дежурства сотрудников регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, полиции и инспекторов охотхозяйств Даниловского и Пошехонского районов в лесном массиве у автодороги Пошехонье-Данилов обнаружено место незаконной добычи самки лося. Задержаны двое подозреваемых. В отдел полиции направлены материалы для возбуждения уголовного дела.

«Борьба с браконьерством направлена на сохранение природных ресурсов в регионе. В Год экологии задача по наведению порядка в деле охраны природы очень важна. Хочу обратить особое внимание, что наша цель не только наказать нарушителей, но и предотвратить преступление. Мы призываем граждан к ответственному отношению к природе», — отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования — главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Юрий Фирсов.