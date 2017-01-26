Вашингтон, 26 января, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Телеканал Fox News провел опрос среди граждан США, чтобы выяснить, что для жителей страны означает словосочетание «американская мечта».

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«Подавляющее большинство респондентов США считают, что они достигли «американской мечты», или же она находится в пределах досягаемости для их семей», — говорится в сообщении.

Так, согласно результатам исследования, 88% опрошенных считают «комфортный уровень жизни» после ухода на пенсию необходимым фактором для реализации «американской мечты». 76% граждан США назвали важным — карьерный успех.

Кроме того, 74% респондентов считают, что «американская мечта» — это создание семьи, а также внесение своего вклада в жизнь общества. 69% опрошенных высказались о важности решения жилищных проблем.