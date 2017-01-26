Полиция выясняет причины массовой драки в центре Москвы
Москва, 26 января, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Ночью в центре Москвы произошла массовая драка: несколько человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Forum.awd.ru
Страстном бульвар
Потасовка произошла на Страстном бульваре в ночь на 26 января. После окончания драки за помощью к врачам обратились несколько пострадавших.
Обстоятельства случившегося и причины инцидента выясняются. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.