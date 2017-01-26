Москва, 26 января, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Рубль продолжил консолидироваться вблизи полуторагодовых максимумов, снова не решившись продавить доллар под отметку 59 руб. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, поддержку рублю оказали налоговые выплаты, а нефтяной фактор не проявил себя — Brent в очередной раз совершила неудачный набег на 56 долл./баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«В отсутствие уверенных позитивных сигналов с сырьевого сегмента российская валюта получала поддержку со стороны налоговых выплат. Но теперь этот фактор уходит со сцены, и рублю остается уповать на слабость доллара. Накануне USD не сумел развить восходящую коррекцию на международном рынке форекс, хотя и падать не торопился. Вполне возможно, что под занавес недели «американец» все же сумеет локально укрепить позиции, если статистика по ВВП США порадует». — пояснил эксперт.

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«Что касается сигналов от нефти, здесь особых поводов для роста не наблюдается. Brent удержалась на плаву. В ближайшее время не предвидится драйверов, способных помочь активу уверенно подняться над заветным уровнем 56. А значит, потенциал движения пары доллар/рубль под 59 рублей ограничен. Более того, до конца недели котировки могут приподняться к верхней границе узкого диапазона 59−60 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США понизился на 6,79 копейки и составил 59,1489 рубля. Евро опустился на 19,71 копейки — до 63,4254 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,61 копейки, составив 61,0733 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла до $55,55.