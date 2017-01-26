Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Прорыв тепловой магистрали произошел рано утром 26 января во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В образовавшийся на поверхности земли провал угодило несколько припаркованных автомобилей. Данных о пострадавших нет. Движение в районе аварии частично ограничено.

Https://vk.com/spb_today Провал на Софийской улице в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»

По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект произошел около пяти часов утра на тепломагистрали диаметром 500 мм у дома 55 по Софийской улице. «Ведутся ремонтные работы», — сообщили на предприятии.

По сообщениям очевидцев, коммунальная авария на Софийской привела к частичному перекрытию движения по этой улице в районе, прилегающем к прорыву. На месте ЧП дежурят наряды ДПС.

По данным СМИ, последствия аварии сказались на 10 зданиях, отопление в которые подается по резервной схеме на время ремонта основной теплотрассы. Горячее водоснабжение не прерывалось.