Калуга, 26 января, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта предложили руководству Калуги законодательно разрешить бесплатную парковку для автотранспорта многодетных семей в городе. Об этом сообщил 26 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального отделения ОНФ в Калужской области Владислав Бояровский.

Spokoino.ru Платная парковка

Ранее власти Калуги приняли постановление, которое освободило от платы за парковку на территории города автомобили администрации губернатора области, а также служебный транспорт городской Думы Калуги. Между тем, этот документ вызвал широкий общественный резонанс.

«Очевидно, что есть категории, которые нуждаются в льготах на парковку автотранспортных средств не меньше чиновников. И в первую очередь — это многодетные семьи. Подобная практика существует в соседних регионах, где действует платное парковочное пространство: в Тульской, Орловской, Московской областях. Уверены, что этот полезный опыт необходимо перенять, инициатива освободить многодетные семьи от оплаты на парковках областного центра выглядит уместной», — считает член калужского регионального штаба ОНФ Олег Потапов.

«Фронтовики» направили обращение в городскую Думу и городскому голове Калуги с просьбой рассмотреть их предложение и разрешить транспорту многодетных семей бесплатно пользоваться коммерческими парковками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге с конца 2014 года действуют 62 платных парковки на 852 места. За постой автомобилисты платят 35 рублей в час. Время работы парковок — с 9:00 до 21:00. Оплата безналичная.