Волгоград, 26 января, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Утро 26 января волгоградским автовладельцам, спешащим на работу, омрачил снегопад, ставший причиной заторов и автоаварий. На 09:00 сегодняшнего дня, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на дорогах областного центра образовались семибалльные пробки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps/38/volgograd Иллюстрация: Карта «Яндекс.Пробки»

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Так, затруднено движение автотранспорта в Советском районе на проспекте Университетском, на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. В центре Волгограда затор на мосту от улицы Краснознаменской в сторону Ворошиловского района. От улицы 7-я Гвардейская до Центрального стадиона скорость движения не превышает 10 км/час.

Только за утро на дорогах городах произошло уже более десятка аварий. Четыре из них — на Второй продольной магистрали, еще четыре — на «Танцующем мосту» и по направлению в сторону Краснослободска.

По данным синоптиков, 26 января снег будет идти на большей части территории Волгоградской области — от слабого до умеренного. Местами метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. К ночи похолодает до — 17ºС.