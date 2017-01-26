Пекин, 26 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. По данным авторитетного китайского издания «Чжунго жибао», КНР может тайно вести разработку новой ракеты класса «воздух-воздух», которой в перспективе будут оснащаться китайские истребители пятого поколения.

Flight1.com/ J-11B

Информация о возможной разработке нового оружия появилась после того, как специалисты рассмотрели фотографии истребителя J-11B во время учений ВВС НОАК, проведенных в ноябре 2016 г. На снимках отчетливо видна ранее неизвестная ракета, длина которой составляет около 5 метров, пишет «Чжунго жибао».

Как отмечают военные эксперты, судя по габаритам новой ракеты, «тайное оружие» Китая способно поражать цели на расстоянии до 400 км, что почти в 4 раза больше, по сравнению с зарубежными аналогами. Вероятными целями ракеты могут быть не только истребители и бомбардировщики потенциального врага, но и самолеты воздушной разведки, которые, как правило не находятся в непосредственной близости от самолетов неприятеля.

Министерство национальной обороны КНР до сих пор не прокомментировало информацию о разработке новой ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 января гонконгское издание «Пинго жибао» опубликовало материал о месте нового базирования одной из трех китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41», дальность полета которых составляет 15 тыс. км.