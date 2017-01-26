Сыктывкар, 26 января, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В январе 2017 года в государственную собственность Республики Коми переданы контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Общая сумма активов предприятий составляет более 3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Работа по возвращению активов проведена при содействии правоохранительных органов. Возвращённые активы будут участвовать в консолидации объектов энергосетевого хозяйства, осуществляемой в республике.

В настоящее время проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчуждённых Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми. Среди них — птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчётный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики».