Пекин, 26 января, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 26 января паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8588. Таким образом главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту на 8 базисных пунктов.

23yy.com Юань

Власти КНР ранее неоднократно заявляли, что ослабление национальной валюты КНР, зафиксированное с конца октября 2016 г., вызвано несколькими факторами, главными из которых являются изменение методики расчета паритетного курса и финансовая деятельность иностранных государств, пишет «Чжунго жибао».

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая. Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 января за 1 доллар США ЦБ КНР давал 6,8596 юаня, что на 265 базисных пунктов больше, чем днем ранее. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.