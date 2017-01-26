Москва, 26 января, 2017, 08:45 — ИА Регнум. У нефти все же получилось вырасти. Даже после не очень благоприятных данных Минэнерго США по коммерческим запасам. Одной из причин такого поведения могли стать данные по запасам бензина — по слухам, в информацию могла закрасться ошибка, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Объемы добычи и импорта нефти как-то слабо соотносятся с резким скачком бензиновых запасов на 6,796 млн.

Нефтяная вышка

«Однако Brent не сможет далеко уйти в своем подорожании. Так, 1,5 млн баррелей в день уже ушло со сцены благодаря действиям ОПЕК+ в январе. Однако пока картель сокращает, США наращивают. Американская добыча с середины 2016 года выросла более чем на 6%, хотя все еще и находится ниже пиковых уровней 2015 года. Объемы коммерческих запасов растут. Число действующих буровых установок от Baker Hughes растет», — пояснила Афанасьева.

«К тому же, Трамп четко дал понять, что будет поддерживать американскую нефтяную отрасль, что заставило многих пересмотреть прогнозы по темпам роста американской добычи. Таким образом, любое движение Brent в район 57,00 долл./баррель будет рассматриваться рынком как привлекательная точка входа для продажи актива», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 января, мировые цены на нефть растут на удешевлении доллара к мировым валютам, несмотря на данные статистики об увеличении запасов «черного золота», опубликованные 25 января. По состоянию на 07:45 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,85% — до 55,55 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,85% — до 53,20 доллара за баррель.