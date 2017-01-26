Новосибирск, 26 января, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Новосибирцы продолжают искать все новые способы, чтобы привлечь внимание уже, видимо, не только новосибирской власти, но и власти федеральной к резкому росту тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Поздно вечером 25 января на зданиях правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, офиса компании «Сибэко» и ТЭЦ-5 появились две световые надписи: «28.01. Митинг. 12:00» и «Нет росту тарифов», анонсирующие предстоящую акцию протеста. Надписи были выведены с двух проекторов.

Алексей Носов Новосибирцы устроили лазерное шоу, призывая людей прийти на митинг

«Это свободное творчество масс. Новосибирцы так приглашают на митинг и протестуют против роста тарифов», — рассказал ИА REGNUM член оргкомитета митинга Алексей Носов. Автора и исполнителя Носов раскрывать не стал, сказав: «Зачем приватизировать хорошую идею?»

Отметим, что жители Новосибирска с конца прошлого года пытаются заставить региональные власти отменить принятое решение о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года сразу на 15%. Первая акция протеста прошла еще 24 декабря, не остановил горожан даже 30-градусный мороз. Вопрос-то серьезный и касается он каждого лично. На набережную реки Оби пришло, по разным подсчетам, от 200 до 300 новосибирцев — разного социального статуса, пола, возраста и благосостояния.

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Такая масштабность не удивительна, ведь согласно принятому ранее губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким постановлению, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

Новосибирцы не раз обращали внимание городских и областных властей на недопустимость такого решения. Однако ни социальная напряженность, ни акции протеста повлиять на решение чиновников не смогли. Вернее, не на всех. Председатель совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, правда, попытался поговорить через письмо с главой области, намекая на эту самую социальную напряженность. На это Владимир Городецкий ответил, что его напряженность в обществе не пугает, и он готов всю ответственность за свое же решение взять на себя.

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Не сильно надеясь на местные власти, при подготовке ко второму митингу, организаторы акции решили немного видоизменить тему, тем самым обратить внимание федеральных властей на нарастающее недовольство новосибирцев и показать властям новосибирским свою решимость.

Тема митинга, запланированного на 28 января на площади Ленина, звучит так: «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске».

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Тем самым новосибирцы обращают внимание на тот факт, что в ноябре прошлого года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.

Но новосибирские власти решили пойти своим путем и заявили о росте в среднем на 15% для Новосибирска. Обосновали они это решение сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%, а позже и вовсе «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять, из-за чего организации теряют прибыль.

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Это, конечно же, возмутило горожан. И не удивительно, не для того они экономят, чтобы потом платить еще больше. Нарастающее возмущение новосибирцев уже невозможно не заметить: ежедневно в социальных сетях появляются все новые призывы выйти на акции протеста, дабы власти отменили ранее принятое решение. Общественные активисты, в свою очередь, выкладывают на своих страницах различные документы, отчеты, которые показывают, что рост тарифов может быть меньше, хотя власти уверяют в обратном.

Обоснованностью роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске после всего этого заинтересовалась прокуратура Новосибирской области, которая сейчас проводит проверку. Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт, который обратился в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги. Уже в январе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что региональное правительство планирует принять дополнительные меры социальной поддержки для новосибирцев в связи с ростом тарифов ЖКХ.

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На этой неделе также было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», а также и с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве.

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Стоит отметить, митинг «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске» — не единственный в этот день. Тогда же пройдет еще один — под лозунгом «Хватит грабить народ! Новосибирцы — против роста тарифов на коммунальные услуги!». Организаторами этой акции протеста являются активисты комитета «Пенсионеры за достойную жизнь».