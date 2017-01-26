Москва, 26 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB практически не двигается. На это есть свои причины, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны пару вверх толкают ожидания по вмешательству российских властей в ситуации с «избыточным» укреплением рубля. Уже были вербальные интервенции. Уже был сокращен объем предложения валюты. Уже отменили аукционы по валютным депозитам. Кроме того, пик сезона налоговых выплат подходит к концу, что традиционно снижает спрос на российскую валюту.

С другой стороны на пару давит динамика нефти и доллара. Дело в том, что Brent продолжила рост даже на неблагоприятных данных по запасам. Тем временем доллар попал под давление на комментариях Трампа о нежелательности излишнего удорожания доллара», — пояснила Афанасьева.

«В таких условиях, пара покажет более уверенную динамику, только когда один из факторов перевесит. И есть предположение, что к концу недели рублю все же придется сдать позиции под влиянием более слабой нефти, ухода экспортеров с рынка и политике российских властей. Пара USD/RUB сначала нацелится на 59,80, а потом попытается закрепиться выше 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США понизился на 6,79 копейки и составил 59,1489 рубля. Евро опустился на 19,71 копейки — до 63,4254 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,61 копейки, составив 61,0733 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла $55,55.