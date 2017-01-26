«Спрос на рубль падает»
Москва, 26 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB практически не двигается. На это есть свои причины, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«С одной стороны пару вверх толкают ожидания по вмешательству российских властей в ситуации с «избыточным» укреплением рубля. Уже были вербальные интервенции. Уже был сокращен объем предложения валюты. Уже отменили аукционы по валютным депозитам. Кроме того, пик сезона налоговых выплат подходит к концу, что традиционно снижает спрос на российскую валюту.
С другой стороны на пару давит динамика нефти и доллара. Дело в том, что Brent продолжила рост даже на неблагоприятных данных по запасам. Тем временем доллар попал под давление на комментариях Трампа о нежелательности излишнего удорожания доллара», — пояснила Афанасьева.
«В таких условиях, пара покажет более уверенную динамику, только когда один из факторов перевесит. И есть предположение, что к концу недели рублю все же придется сдать позиции под влиянием более слабой нефти, ухода экспортеров с рынка и политике российских властей. Пара USD/RUB сначала нацелится на 59,80, а потом попытается закрепиться выше 60,00», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США понизился на 6,79 копейки и составил 59,1489 рубля. Евро опустился на 19,71 копейки — до 63,4254 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,61 копейки, составив 61,0733 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла $55,55.