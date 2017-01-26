Москва, 26 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 января завершились в плюсе. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,18%, до $55,28. Отчет Минэнерго США не расстроил участников рынка, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Запасы сырой нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 2,8 млн баррелей, до 488,3 млн баррелей (прогноз был +2,815 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 6,8 млн баррелей, до 253,2 млн баррелей (прогноз был +0,498 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1 млн баррелей (прогноз был 0,970 млн баррелей). Добыча нефти в США за эту неделю выросла на 17 тыс. баррелей в сутки, до 8,961 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 26 января, за баррель Brent дают $55,50. Нефть держится в плюсе за счет ослабления американского доллара. Если цена не снижается, значит рынок готовится к росту нефтяных котировок. В технической картине ничего не изменилось. Ценовой диапазон сжимается. Сегодня или завтра на нефтяном рынке ожидаются резкие колебания. При пробое уровня $56, откроется дорога к $56,90, а затем к $57,30. Поддержка проходит через $53,89.