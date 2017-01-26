Москва, 26 января, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 25 января снижением по доллару и евро. В первой половине дня рубль черпал силы от налоговых платежей и аукционов Минфина РФ. На аукционах Минфин РФ успешно разместил облигации (ОФЗ) на сумму 40 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 1,63 раза и составил 65,324 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Укрепление рубля прервала опубликованная статья агентства Bloomberg, в которой со ссылкой на конфиденциальные источники сообщалось, что ЦБ РФ начнет покупки иностранной валюты на валютном рынке уже в феврале или марте, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. На слухах курс доллара попытался пробиться выше 59,50 руб. Попытка не увенчалась успехом, так как американская валюта в это время дешевела на рынке форекс. В итоге рубль очень быстро восстановил все потери. Курс доллара упал с сессионного максимума 59,48 руб. до 59,06 руб.

Затем на сайте Минфина появился пресс-релиз «Об операциях на внутреннем валютном рынке». Минфин объявил о том, что с февраля будет осуществлять операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Для совершения данных операций ведомство будет привлекать Банк России. Регулятор подтвердил информацию, что будет проводить сделки на валютном рынке в соответствии с опубликованным порядком Минфина.

Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки «Юралс» превышает уровень 40 долларов США за баррель, Минфин РФ будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения фактических цен ниже указанного уровня Минфин России будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов, следует из объяснений Минфина. По итогам вчерашних торгов, фьючерсный контракт на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск с исполнением в марте 2017 г. закрылся на уровне $51,77.

Новость о покупках валюты Центробанком в интересах Минфина не привела к существенным ценовым отклонениям рублёвых пар, поскольку участники рынка об этом были предупреждены 19 января первым заместителем председателя правительства РФ И.Шуваловым. Объём интервенций при текущей стоимости нефти и среднем обороте 3,5 млрд долларов для рынка будет незаметным.

По итогам дня курс доллара отскочил от поддержки 59 руб. к уровню 59,65, курс евро — к уровню 64 руб.

Сегодня, 26 января, нефть торгуется в плюсе на 0,5%. Несмотря на вчерашний отскок, торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро. Поскольку пик налоговых платежей пройден, а интерес к российским облигациям снизился (индекс RGBI упал на 0,3%, до 135,68), есть вероятность отступления российской валюты от достигнутых максимумов к концу недели до 60 руб. за доллар и 64,45 руб. за евро. Пробой уровня 59 рублей временно откладывается.