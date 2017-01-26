Вашингтон, 26 января, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Влияние США на ООН снизится, если будут подписаны и реализованы указы, которые готовит администрация президента США Дональда Трампа. Такие выводы можно сделать из предварительного варианта указов, пишет газета New York Tomes.

ООН Крокодил. 1951

Издание приводит в пример один из готовящихся указов, который должен прекратить финансирование ряда структур ООН и прочих международных организаций Вашингтоном. Так, согласно этому документу, американский бюджет не будет выделять средства на развитие организаций, предоставивших Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины статус своего полноправного члена.

Эти организации, уточняет издание, не устраивают новую американскую администрацию, поскольку поддерживают программы по финансированию абортов. Также они замечены в деятельности, направленной на невыполнение санкций, которые были введены против Северной Кореи и Ирана.

Также по этому указу Вашингтон может пресечь финансирование структур, контролируемых странами, «которые спонсируют терроризм», а также теми государствами, в которых систематически нарушаются права человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января The Associated Press сообщила, что Трамп ввёл запрет на финансирование из американского бюджета международных организаций, «которые выполняют аборты или предоставляют информацию об абортах». Таким образом осуществляется «глобальная помощь в области здравоохранения, предоставляемая всеми департаментами или учреждениями США».

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