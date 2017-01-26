Москва, 26 января, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В 2016 году реальные располагаемые доходы граждан РФ снизились на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

По данным ведомства, годом ранее располагаемые доходы упали на 3,2% к 2014 году. В декабре 2016 падение составило 6,1% в годовом выражении и рост в 50,6% — в месячном.

В целом по году денежные доходы на душу населения в 2016 году выросли на 1% — до 30 тыс. 775 рублей. В декабре снижение составило 0,6% — до 46 тыс. 233 руб.

Реальные располагаемые доходы граждан РФ — это средства, которые остаются в распоряжении человека после обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.